Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Saligali Urpak Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov tarafından imzalanan protokolle, deprem bölgesinde yaşayan Hitit Üniversitesi öğrencilerine yardım kararı alındı.

Rektör Öztürk, sosyal medya hesabından duyurduğu protokol için, “Gönül köprüsü dayanışma köprüsü oldu.” dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam-Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi doktora öğrencisi olan Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Din Hizmetleri Genel Müdürü Timur Nüsuphan, Hakimiyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan ve Saligali Urpak Vakfı heyetinin de hazır bulunduğu toplantıda, Türkiye’nin acısını her daim kendi acıları, sevincini kendi sevinçleri saydıklarını belirten Kasım Kasabekov, Kazak gençlerin eğitimlerinde Türkiye’nin her daim katkı ve desteğini gördüklerini, bu dar günde de Kazakistan halkı adına Hitit Üniversitesi’nin deprem mağduru öğrencilerine destek olmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kazakistan ve Hitit Üniversitesi arasında kurulan gönül köprüsünün dayanışma köprüsü haline geldiğini ifade ettiği konuşmasında, Saligali Urpak Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov’un şahsında Kazakistan halkına teşekkür ederek, “Yüreği Türkiye ile atan kardeş Kazakistan halkının desteği her zaman bizimle. Saligali Urpak Vakfı ile deprem bölgesindeki öğrencilerimize yardımda bulunabilmek üzere protokolümüzü imzaladık. Şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, düzenlenen imza töreninin ardından Kazakistan Heyeti’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Yapılan protokolün takibi ve geliştirilmesi görevini üstlenen Timur Nüsüphan, Saligali Vakfı ve Hitit Üniversitesi tarafından oluşturulan Koordinasyon Sekreteri olarak görevlendirildi.



(Haber Merkezi)