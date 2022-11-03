Kaza dün akşam saatlerinde Çorum- Mecitözü Karayolu elvan Çelebi mevkiinde meydana gelmişti.

Sedat Çimen(36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobil Çorum- Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi mevkiinde çarpıştı.

Kazada 19 EP 494 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Serap Çimen(32) ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen, hayatını kaybetmiş, Sedat Çimen ise yaralanmıştı.

Kazada hayatlarını kaybeden anne ve kızı Mecitözü Cemevi’nden alınarak Doğu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.