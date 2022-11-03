Kaza dün akşam saatlerinde Çorum- Mecitözü Karayolu elvan Çelebi mevkiinde meydana gelmişti.
Sedat Çimen(36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobil Çorum- Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi mevkiinde çarpıştı.
Kazada 19 EP 494 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Serap Çimen(32) ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Çimen ile Niyazi Bilgen, hayatını kaybetmiş, Sedat Çimen ise yaralanmıştı.
Kazada hayatlarını kaybeden anne ve kızı Mecitözü Cemevi’nden alınarak Doğu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Jandarmadan Trafik Haftası etkinlikleri Jandarmadan Trafik Haftası etkinlikleri