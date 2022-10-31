Çorum'un Alaca ilçesi Kargın Köyü nüfusuna kayıtlı olup, uzun yıllardır Fransa - Volgelsheim’da ikamet eden Hasan Delibaş'ın oğlu olan İlkay Delibaş, geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Talihsiz gencin ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

İlkay Delibaş’ın cenazesi Fransa’da düzenlenen törenle birlikte Türkiye’ye gönderildi. Daha sonra Çorum’a getirilen cenaze önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Alaca’nın Kargın Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreni Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde gerçekleştirildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

