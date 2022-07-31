Çorum’da baraj bölgesinde kaza yapan şahısa 4 saatlik arama arama sonrasında ulaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kadın eşinin Çomar Barajı bölgesinde eşi M.K.’nın kaza yaptığı ihbarında bulundu.

Eşi M.K'nin kendisini görüntülü arayıp Çomar Barajı civarında kaza yaptığını, görüşmenin eşinin telefonunun şarjının bitmesi nedeni ile kesildiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığı gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kadının ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının sonunda polis ekipleri, M.K'yi Çomar Barajı'nın savak bölgesinde buldu.

M.K, polis ekiplerine akşam saatlerinde nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza yaptığını, eşini arayıp yardım istediğini, şarjı bittiği için görüşmenin sonlandığını söyledi.

Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.

Polis ekiplerine kaza yaptığı yeri gösteremeyen M.K, sağlık ekibince ambulansla hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.