Çorum’da sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mehmet S.(64) idaresindeki 19 ED 349 plakalı otomobil ile Rüştü T. (21)’in kullandığı 19 ACB 708 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile birlikte otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Ünal D. (46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobillerden birinin bagajından koyun çıktı. Kazayı yaralanmadan atlattığı belirlenen koyun, sürücünün kaza yerine gelen yakınlarına teslim edildi. (Tugay GÖKTÜRK)

