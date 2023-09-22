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Olay Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bahadır D.(37) idaresindeki 19 ED 418 plakalı otomobil ile Bahaddin D.(47)'nin kullandığı 52 KH 323 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışmada Bahaddin D., eşinin yanında darp edildiği iddiası ile polisten yardım istedi.

Durumun ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bahadır D.’nin arkadaşlarının da olay yerine gelmesi ile gerginliğin artması üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Taşkınlık yapan kalabalık ekiplerce dağıtılırken sürücü gözaltına alındı.