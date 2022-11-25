Vahit Kayrıcı, önceki dönem MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ve Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan’ın birlikte görev yaptıkları teşkilat yöneticileri ile yemekte bir araya geldi.

Yapılan istişare toplantısında söz alan önceki dönem MHP Merkez İlçe Başkanı Onan; “Aday Belli Karar Net” sloganı ile 2023 yılında yapılacak olan ülke ve millet için çok önemli olduğunu, bu seçimde Milletvekili aday adayı Vahit Kayrıcı’nın kendileri ile istişarede bulunmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti. Bu istişarelerin başarı getireceğini, başarının ise birlik beraberlikten geçtiğini söyleyen Onan, Kayrıcı’ya çıktığı kutlu yolda başarı dileklerini iletti.

Önceki dönem MHP İl Başkanı Arslan Kaynar da ülkenin istikbali ve istiklali için 2023 seçimlerinin önemine değinerek: “Cumhur İttifakı’nın ayakta durabilmesi, hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Bunu başardığımız takdirde ülkenin geleceğiyle ilgili hiçbir vatandaşımızın endişesi olmayacaktır.” dedi.

1999-2002 yılları arasında Çorum’a milletvekili olarak hizmet ettiğini belirten Vahit Kayrıcı ise o dönemde yapılan hizmetleri birer birer anlattı. Ulu Önder Atatürk’ün, “Mesele Vatansa Gerisi Teferruattır” sözü doğrultusunda geçmişteki siyasi duruşlarını bir kenara koyarak Cumhur ittifakı ile birlikte ülkemizin geleceğini kurtarmak için ellerinden gelen gyareti gösterdiklerini de söyleyen Kayrıcı, “Önümüzdeki dönemde güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu nedenle seçimler önemlidir. İnşallah Cumhur İttifakı ile bu seçimi kazanacağız. Bu süreçte Çorum’a hizmet etmek için aday adayıyım” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

