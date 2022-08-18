Hitit Üniversitesi Avni Çelik Alaca Meslek Yüksekokulu’ndaki toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt, Avni Çelik Alaca MYO Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç, CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Genel Meclis Üyeleri Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, çeşitli kurum ve kuruluş müdürleri ile kaynak dersi alacak olan öğrenciler katıldı.

Açılış toplantısının ardından Prof. Dr. Adem Kurt tarafından “Kaynakçı Geliştirme Eğitimi” ilk dersi verildi. Protokol üyeleri ise, ilk dersi öğrenciler ile birlikte dinledi.

(Haber Merkezi)

