Eğitimde, “5253 sayılı Dernekler Kanunu, dernek denetiminin nasıl yapılacağı, denetim raporlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konularında, derneklere nasıl rehberlik edileceği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, mali defterlerin tutulması ve incelenmesi usulleri, 2860 Yardım Toplanma Kanunu ile yardım toplama şekillerinden olan sergiler yoluyla yapılan kermesin usulleri, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Koordinesinde yürütülen ve ‘Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Eylem Planı’ doğrultusunda kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda” eğitim verildi.



(Haber Merkezi)

