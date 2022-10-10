Kaymakam Vural, Kayaağzı Köyü ziyaretinde hem köylülerle tanışma imkânı buldu hem de köy kooperatifinin yaptığı çalışmaları inceledi.

Kayaağzı Köyü Muhtarı Battal Üzülmez’den köyün sorunları hakkında bilgiler alan Vural’a, S.S. Kayaağzı Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, kooperatifin çalışmalarını anlattı.

Özellikle kooperatifin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Kaymakam Vural, kooperatif bünyesinde yapılması planlanan projelerle ilgili kooperatif başkanı Mustafa Turan’la istişarede bulundu. Gittiği köylerde, köylülerin dertlerini de dinleyen İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip’in görev yaptığı ilçeler içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Vural’ın ziyaretinde MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar da hazır bulundu.

S.S. Kayaağzı Aşağı ve Yukarı Örenseki Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural’ın atandığı günden beri tüm köyleri ve mahalleleri gezerek, vatandaşların dertleriyle dertlendiğini bildiklerini söyledi.

Kaymakam Vural’ın gitmedik köy bırakmadığını, kendi köyleri olan Kayaağzı Köyü’ne iki kez ziyarette bulunduğunu ve köylerinin sorunlarının çözümü ve kooperatif çalışmalarının daha da artırılarak hem köy halkına hem de İskilip ilçesine yönelik sağlayacağı faydalar konusunda çalıştığını ifade eden Mustafa Turan, “Sayın Kaymakamımız, ilçemize atandığı günden beri hiç durmadan bizlerin derdini dinliyor,

sorunlarımıza çözüm bulmaya gayret ediyor.

Bizlerle bu kadar yakından ilgilenmesi, samimiyeti, sorunlarımıza getirdiği çözümler biz köy sakinlerini ve kooperatif üyelerimizi çok memnun ediyor.” diye konuştu.