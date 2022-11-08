Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür ile görüşen SGK İl Müdürü Ömer Tök, SGK olarak kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladıkları temel politika başlıklarından biri sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına ÇESOB’u ziyaret ederek başladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 25 Ekim 2021 tarih ve 31639 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını ifade eden Tök, söz konusu programda kurumlarının sorumluluğunda olan ve kayıt dışı istihdamı önleme amacına yönelik olarak kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, kayıt dışı istihdam konusunda her zaman SGK ile işbirliği halinde olacaklarını söyledi.

Ziyarette Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Oğuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

