Hıdırlık Kur'an Kursu'nda eğitim alan 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Ailesi kayıp çocuğu ararken, yerini bilenlerin ve görenlerin iletişime geçmesi istendi.

İşte kayıp çocuğun ailesinin mesajı:

Diyanet Vakfı Hıdırlık Kur'an Kursu'nda okuyan 11 yaşındaki yeğenim Mustafa Seyhan, bu sabah kursun önünde servisten indikten sonra kursa gitmeyip kaybolmuştur. Üzerinde yeşil uzun hırka, siyah pantolon, yeşil çanta bulunmaktadır. Kendisini görenlerin 112 acil hattına veya 0534 526 94 26 numaralı telefondan babasına bilgi vermeleri önemle rica olunur.