En son Isparta 32 Spor’la 0-0 berabere kalan Çorum FK’nın bu sezon kaybettiği puan 21’e, deplasmanda kaybettiği puan ise 15’e yükseldi.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 30 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 30 puana karşılık tam 21 puan da kaybetti.

DEPLASMANDA 15 PUAN KAYIP

Çorum FK, 17 maçın 8’ini evinde oynarken, 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve 18 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım, sadece Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0, Ankaraspor’a ise 3-1 yenilerek, evinde 6 puan kaybetti.

Deplasmanda ise 9 maça çıkan Çorum FK, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 12 puan toplayan Çorum FK’nın kaybı ise tam 15 puan oldu.

Çorum FK, deplasmanda Nazilli Belediye ve Sivas Belediye’yi 2-0, İnegölspor’u da 3-0 yenerken, gol yemedi. Şanlıurfaspor ve Isparta 32 Spor’la 0-0, Tarsus İdmanyurdu ile de 1-1 berabere kalan Çorum FK, Afyonspor’a 2-1, Esenler Erokspor’a 2-0, Düzcespor’a ise 3-1 yenildi.

ÇORUM FK’NIN DEPLASMAN MAÇLARI

Şanlıurfa…..0-0

Nazilli Bld...2-0

Afyonspor…1-2

Sivas Bld….2-0

Erokspor….0-2

Tarsus…….1-1

İnegölspor..3-0

Düzcespor..1-3

Isparta 32…0-0

