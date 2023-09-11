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Edinilen bilgilere göre Çorumlu Hasan Uştuk (17), Antalya sahilinde kayalıklarda selfie çekilmek isterken bir anda dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten düştü.

Gencin düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hasan Uştuk'un cenazesi bugün Kahramankazan Kayı Mahallesi Ulu Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.