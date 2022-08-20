Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sami Amini, Alaca ilçesi Akçaköy’ünde hayvanları otlattığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine Kaldırılan Amini, durumunun ağır olması nedeni ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sami Amini’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin yoğunbakım da sürdürüldüğü öğrenildi.