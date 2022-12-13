Anavatan Partisi eski İl Başkanı TSO Meclis Üyesi Mustafa Özbayram ile birlikte Çorum’da bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan Tarım, Orman, Köyişleri ile Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, programına Çorum Ticaret Borsası ile başladı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan tarafından karşılanan eski Bakan Kayalar burada ticaret erbabı ve çiftçilerle istişarelerde bulundu.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadettin Ünlü ve Tuna Eser, Meclis Üyeleri Ayhan Coşar, Murat Longa ve Sadık Tan’ın da hazır bulunduğu ziyarette eski Bakan Kayalar’a hem çalışmalarla ilgili bilgi verildi hem de yaşanan sorunlar anlatıldı.



Özkubat, Kaya ve Sayan nazik ziyareti için eski Bakan Kayalar ve TSO Meclis Üyesi Özbayram’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

