Çorum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp düzenlen veda programıyla meslektaşları ve arkadaşlarıyla helalleşti.

Veda programına; Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, TOÇ BİR-SEN Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Özorman-İş Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin, Bölge Müdür Yardımcıları Gültekin Şenlikoğlu, Rıdvan Kalelioğlu, Engin Keleş ve İşletme Müdürlüğü personeli katıldılar.

Veda yemeğinin konuşan Bölge Müdürü Oflu; “Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde farklı görevlerde uzun yıllar fedakarca hizmet vermiş olan ve en son olarak Çorum Orman İşletme Müdürümüz olarak görev yapmaktayken Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Ömer Birkan Kayaalp Müdürümüzü yeni görev yerine uğurlamak için bir aradayız. Tabi ki mesai arkadaşlarımızı uğurlarken hepimizde bir hüzün oluşmaktadır. Bu bir hizmet yarışıdır. Birileri gidecek birileri gelecek ve çalışmalar aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir. Bizler bu teşkilatın neferleriyiz. Ormanlarımızı ve ekosistemi korumak, yeni orman alanları oluşturmak için çalışmaktayız. Bu nedenle tayini çıkan arkadaşımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki görevinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kayaalp ise; “Mesleğin kaderinde bir başlangıç olduğu gibi günü geldiğinde tayin olmak ve emekli olmakta var. Burada güzel günlerimiz ve dostluklarımız oldu. Dostluğumuz, arkadaşlığımız muhabbetimiz baki, sizlerden isteğimiz kırdığımız üzdüklerimiz olduysa bizlere hakkınızı helal etmenizdir” şeklinde konuştu.

Plaket ve hediyeler verilmesinin ardından program sona erdi.

(Haber Merkezi)

