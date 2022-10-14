Çorum Ticaret Borsası'nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Meclis üyeliği seçiminin ardından dün de yönetim kurulu, disiplin kurulu, TOBB Birlik delegelerinin seçimi ile Meclis Başkanlık Divanı yönetimi belirlendi. Buna göre geçtiğimiz hafta yapılan olağan seçimle belirlenen 14 kişilik Meclis üyeleri dün saat 10.00’da biraraya gelerek Seçim Kurulu gözetiminde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB delegelikleri ile Meclis divanı için seçimi gerçekleştirdi.

Yapılan seçimde Meclis Başkanlığı görevini 4 yıldır başarı ile sürdüren Yılmaz Kaya yeniden Meclis Başkanlığı’na seçilirken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına İbrahim Gürbüz, Mehmet Ali Akaydın, katip üyeliğe ise Sadık Tan seçildi.

Seçimde Naki Özkubat da yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Şahan, Ali Alıcı, Sadettin Ünlü ve Tuna Eser; TOBB Genel Kurul Delegeliklerine Yılmaz Kaya, Ali Rıza Ünal; Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Seval Şahin, Hüseyin Kula, Akın Acır, Mustafa Sayın, Ali Yeşil ve Hasan Demir, aldıkları 14’er oyla seçildiler.

Seçimin ardından konuşan Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini, uyumlu ve istikrarlı bir seçim dönemi yaşadığını buna emeği geçen tüm üyelere teşekkür ettiğini vurguladı. Geçmiş dönemde yapılan çalışmaların faydasını gördüklerini dile getiren Özkubat, bundan sonraki dönemde de daha çok çalışarak ilimizin tarım ticaretinin daha üst noktalara gelmesini sağlayacaklarını, tarımda bölgesel bir güç haline gelmek konusunda alt yapısının oluşmasında borsanın büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Naki Özkubat, yeni seçilen Yılmaz Kaya ve ekibine de teşekkür etti.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ise konuşmasında 4 yıldır meclis bakanlığı görevini sürdüğünü teveccüh göstererek kendisini bu göreve yeniden layık gören üyelere teşekkür ettiğini, borsayı 418 üye ile birlikte yöneteceklerini, üyelerin herhangi bir sıkıntısı olduğunda kendilerine ulaşabileceğini ve hizmet için 4 yıl daha görevde olduklarını sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)