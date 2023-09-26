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Milletvekili Kaya yayınladığı mesajında ilahi vahyin en son tebliğ edicisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı, alemlere rahmet Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandil’ini bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğumun Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlâkını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, milletimiz ve İslam âlemi tarafından Mevlit Kandili olarak kutlandığını hatırlatan Milletvekili Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan örnek bir hayat süren Peygamber Efendimiz, ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü bizzat kendi yaşantısında insanlığa göstermiştir.

Bugün, dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi, ancak O’ nu örnek alınması ile mümkün olunacağına vurgu yapan Milletvekili Kaya, “ Bunun için kendi ailemizden ve çevremizden başlamak üzere hoşgörülü, adil ve dürüst bir yaşam sürmemiz ve sürdürmemiz gerekmektedir. Zira mümin, yürüdüğü yollar bile kendisinden incinmeyen insandır.

Bu duygu ve düşüncelerle, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz’ in (s.a.v) doğum yıldönümü olan Mevlit Kandili’ nin insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini, sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını diliyor, başta Çorumlu hemşerilerimiz olmak üzere Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ ni kutluyorum”