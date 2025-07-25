Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip’in Ulaştepe ve Tabakhane mahallelerinde toplam 8.15 hektarlık alanda kapsamlı bir kentsel dönüşüm başlattıklarını duyurdu.

“MODERN KONUTLAR VE YAŞAM ALANI İNŞA EDİLECEK”

Bu mahallelerdeki mevcut yapıların hak sahiplerinin tespit edileceğini belirten Milletvekili Kaya, “İskilip'in Ulaştepe ve Tabakhane Mahallesi’nde, yeni imar planı doğrultusunda TOKİ aracılığıyla modern konutlar ve yaşam alanları inşa edilecek.

Bu proje ile İskilip’imiz daha yaşanabilir, düzenli ve çağdaş bir şehir kimliğine kavuşacak. İskilip’e ve İskilipli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi