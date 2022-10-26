Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Çorum Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Milletvekili Kaya, AK Parti hükümetinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade etti.

Çorum Ticaret Borsası’na ürünlerini satan ayçiçeği üreticilerinin emeklerinin karşılığını almaktan mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Kaya, “Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un geçtiğimiz haftalarda Çorum ziyaretlerinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Yılmaz Kaya’nın talepleri üzerine yurtdışından ithal edilen ayçiçeğine vergi artışı yapılarak yerli ayçiçeğimizi değerli kılınması sağlandı" dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRÜNÜNÜ YÜKSEK FİYATA SATIYOR”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, yurtdışından ithal edilen ayçiçeğine vergi artışı yapılarak yerli ayçiçeğinin değerli kılınması ile birlikte, çiftçilerin ürünlerini daha yüksek fiyata sattığını belirterek, “Dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanında olduk, sorunları ile dertlenip çözüm yolları aradık. Ak Parti Hükümeti olarak her zaman çiftçilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, ziyarette ayrıca tekrardan Çorum Ticaret Borsası Başkanlığı’na seçilen Naki Özkubat ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.



(Volkan SINAYUÇ)