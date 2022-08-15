Kadeş Barış Meydanı’nı dolduran vatandaşlarla birlikte büyük bir gurur, heyecan ve coşku ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çorum’da ağırladıklarını belirten Kavuncu, “Çorum her zamanki gibi Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. AK Partimizin 2023 zaferini, değerli dava ve yol arkadaşımızla bu gün Çorum’dan tüm dünyaya ilan ettik” dedi.

Yatırım tutarı 3,2 milyar lirayı aşan 78 eserin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Kavuncu, açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yüzyıllık özlemimiz, Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının, Çorum/Sungurlu/Kırıkkale, Delice bölümünün öncelikle yapılarak halkımızın hizmetine sunulması için, yatırım programına alındığı müjdesini verdiler.

İhalesi yapılacak olan hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte; ülke ve bölge ekonomisine, Çorum ilimizin gelişip kalkınması, refah seviyesinin yükselmesine büyük katkılar sağlayacak inşallah.

Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimize 2. müjdesi ise, 2500 insanımıza istihdam oluşturacak olan, 'Küresel Barut Fabrikası, Fişek Üretim Fabrikası, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve Kapsül Fabrikası' olmak üzere 5 fabrikanın ilimize kazandırılacağı oldu.

Açılışı yapılan proje ve yatırımlar ile temeli atılan yeni kazanımlar için başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti bayrağımızı her zaman zirvede dalgalandıran, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime gösterdikleri samimi gayret ve teveccüh ile Çorum’umuza yaşattıkları bu tarihi gün için teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

