Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koçbaşı olarak terör hamisi İsveç'i kullanan emperyal odakların Kur'an-ı Kerim yakmak gibi iğrenç ve süfli bir eylemi gerçekleştirmekten çekinmediklerini söyledi.

İsveç'teki eylemin Türk Büyükelçiliği önünde yapılarak hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürülmek istendiğini ifade eden Kavuncu, “Artık prangalarından kurtulan Türkiye, dosta güven, düşmana korku salan küresel bir aktördür. Türkiye artık oyun kuran, kurulan bütün oyunları, tuzakları bozan güçlü bir ülkenin adıdır. Hamdolsun” diye konuştu.

Sömürgeci Batı'nın, hangi maskeyi takarak ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışsın, ‘insan hakları, kutsal değer, saygı ve hoşgörü’ ifadeleriyle sadece kendi gibileri kast ettiğini belirten Kavuncu, “Bu vahşi provokasyonla Batı'nın gerçek yüzü bir kez daha bütün çıplaklığıyla deşifre olmuştur. Bu İslam ve insanlık düşmanlarının, bu tür menfur eylemlerine karşı söylenecek son söz, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim Ali İmran'da buyurdukları üzere 'kininizde boğulun', 'öfkenizden geberin' olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.(AA)

