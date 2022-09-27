Milletvekili Kavuncu, Almanya ziyaretinde Türkiye’nin insan hak ve özgürlükleri bağlamında tamamen dünya standartlarında uygulamalar olduğunu gördüklerini ve tespit ettiklerini kaydetti.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki bir heyetle 20-24 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya resmi bir ziyarette bulunduğunu belirterek bu kapsamda Berlin’de bulunan "Heidering Ceza İnfaz Kurumu “nu ziyaret ederek; cezaevi yetkilileri ile görüşüp ceza infaz sistemleri hakkında bilgi alarak tecrübe paylaşımında bulunduklarını anlatan Milletvekili Kavuncu, ayrıca tutuklu ve hükümlülerin yaşam alanlarını da incelediklerini söyledi.

Almanya’da ceza ve infaz uygulamaları hususunda yetkililerden aldıkları detaylı bilgiler ve Almanya'nın en donanımlı, modern cezaevlerinden Berlin Heidering Cezaevi’ndeki incelemelerinde Türkiye’deki cezaevlerinin ve bu husustaki uygulamaların, özellikle ve öncelikle insan hak ve özgürlükleri bağlamında tamamen dünya standartlarında uygulamalar olduğunu görerek tespit ettiklerini dile getiren Çorum Milletvekili Kavuncu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Eski Türkiye’ ve bugün bir çok dünya ülkesi ile kıyasladığımızda, Türkiye'de şu anki ceza ve tutuk evleri şartlarının oldukça iyi durumda olduğunu kıyaslamalı olarak Almanya’da bir kez daha memnuniyetle müşahede ettik. Almanya’daki temaslarımız kapsamında, Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Sentörlüğü Devlet Sekreterliği Biriminde muhataplarımız ile bir araya gelerek; insan hakları ve ırk, etnik köken inanç temelli ayrımcılığa karşı mücadele konusunda Almanya’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgi aldık.

Almanya makamlarıyla yaptığımız söz konusu görüşmelerde, Türkiye'nin; dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, tacize, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlumların yanında olmaya, onların acılarını dindirmek için her türlü girişimde bulunmaya kararlılıkla devam ettiğini vurguladık. Son dönemde özellikle kıta Avrupa'sında ve Almanya"da bazı "aşırıcı" siyasi çevrelerin, mesnetsiz suçlamalarla, özelde Almaya’da yaşayan Müslüman Türk toplumunu ve genelde Müslümanları hedef alarak, kendi siyasi hırs ve gündemlerine alet etmeye çalışmalarından ciddi manada endişe ve rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Bu hususla ilgili yetkili makamları önlem almaya davet ettik”

Almanya’da heyetin Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka, Berlin UID Başkanı Sinan Kaplan, Berlin Türk Federasyonu Başkanı İbrahim Yiğit ile son derece faydalı görüşmeler yaptıklarını bildiren Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: “ Kıta Avrupa'sında, Almanya’da yaşayan ve yüreği hep Türkiye ile çarpan, vatandaşlarımızın genel durumları, talep ve beklentileri üzerine son derece verimli istişarelerde bulunduk. Almanya’ya yaptığımız bu son derece önemli ve verimli ziyaret sonrasında, bu ülkenin ceza infaz süreçleri, suçla mücadele, topluma yeniden kazandırma ve insan hakları, ırk, etnik köken inanç temelli ayrımcılığa karşı mücadele konularında hazırlanacak kapsamlı rapor, TBMM’de ve yurtiçi ve yurtdışında tüm ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde değerlendirilecektir. Komisyon çalışmalarımıza verdikleri destek, güzel ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Almanya Büyükelçiliği, Berlin Başkonsolosluğu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

