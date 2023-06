İl, ilçe ve beldelerde tarım ve hayvancılık kapsamında yapımı devam eden proje ve yatırımların son durumu hakkında bilgiler paylaşan Kavuncu, yeni proje taleplerini ve çiftçilerin beklentilerini Bakan Kirişci’ye ilettiğini söyledi.

Kavuncu, ayrıca DSİ'nin yapımı devam eden ve planlanan, baraj, gölet, sulama tesisi gibi yatırım konularında istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Kavuncu, görüşme hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, kıtlık ve günümüzde her şeyin silah olarak kullanılması tüm dünyada tarımı ve özellikle sulu tarımı stratejik bir hale getirmiştir.

Tüm dünyada artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi hususlar ülkelerin en önemli önceliği olmuştur.

Bu anlamda ülkemizin en önemli en stratejik kurumlarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığımız, giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması konularında çok önemli projeleri hayata geçirmektedir.

Her anlamda kendi kendine yeten ve ihtiyaç fazlası ürünlerimizi ihraç eden bir ülke olmak şiarıyla Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sn. Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi koordinasyonunda bu topraklar için alın teri döken, ürettikleriyle sofralarımızı bereketlendiren, ekonomiye katkı sunan çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya, onları her anlamda desteklemeye devam edeceğiz.

İlimizin, çiftçilerimizin taleplerine olumlu yaklaşımları, ilimize ve ülkemize katma değer sağlayacak her projeyi desteklemeleri nedeniyle Sayın Bakanımıza kıymetli hemşehrim adına şükranlarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)