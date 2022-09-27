Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından ilçe girişinde bulunan Seyirtepe dinlenme alanında karşılanan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve ailesi, ilçenin tarihi ören yeri Sapinuva’da incelemelerde bulunarak İncesu piknik alanında da aileler ve ilçe halkı ile biraraya geldi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'e gerçekleştirilen proje ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, tüm bölge halkını tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmek üzere Ortaköy'e davet etti.

Başkan İsbir ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Milletvekili Kavuncu ve ailesine teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

