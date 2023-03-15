Milletvekili Kavuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ı ilimiz genelindeki Bakanlığımızın çalışmaları ve yapımı planlanan projelerimiz hakkında taleplerimizi ileterek, istişarelerde bulunduk. Çorum merkez Adalet Sarayı'nın yanında inşa edilecek olan ek adliye binamızın ihaleye çıkılması talebimiz ile ilimizde kurulması planlanan Adli Tıp Merkezi hususlarında istişarelerde bulunduk.

Değerli hemşehrilerimize daha iyi şartlarda adalet hizmeti vermek amacıyla ilimize yakışır bir ek hizmet binasını en kısa sürede Çorum’a kazandıracağız inşallah. Sn. Bakanımıza ilgi, alaka ve taleplerimize olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Bakan Bekir Bozdağ da nazik ziyareti için Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

