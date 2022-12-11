Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Erdoğan Kavuklu'nun eşi, Taylan Kavuklu'nun annesi Songül Kavuklu (53) hayata veda etti.

Songül Kavuklu’nun İzmir’de bir hastanede rahatsızlığından dolayı ameliyata alındığı, ancak bir talihsizlik sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhum Hüseyin ve Yeter Kavuklu’nun kızı olan Songül Kavuklu’nun vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi İzmir’de Soğukkuyu Kabristan Camiinden alınarak Soğukkulu Mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)

