Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına devam eden 5 öğrencinin eserlerinden oluşan “Kavramsal Dönüşümler” Karma Resim ve Desen Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Doç. Dr. Muteber Burunsuz ve Doç. Dr. Fırat Engin’in kürotör ve danışmanlığında hazırlanan sergi Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve sanatseverler katıldı.

Dilan Aydınlı, Emine Pelteci, Seher Ortakçı, Serkan Tuluk ve Özlem Ceyhuni’ye ait eserlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Doç. Dr. Muteber Burunsuz, sergide öğrencilerin ‘Kavram ve Biçimlendirme’, ‘Biçimlendirme ve Dışavurum’ ve ‘Güncel Sanat Pratikleri’ atölye derslerinde üretmiş oldukları eserlerin yer aldığını söyledi.

Eserlerin oluşum sürecinde günümüz sanatsal üretimlerini destekleyecek biçimde farklı üretim tekniklerine yer verildiği bilgisini paylaşan Burunsuz, “Sergide yer alan eserler akrilik, yağlı boya, sulu boya, kolaj, dijital çizim tekniklerinde oluşmaktadır. Eserlerin üretiminde kavramlardan yola çıkılarak, zengin ifade dilinin ortaya çıkışını sağlayacak olan deneysel pratikler üzerinde durulmuştur.” dedi.

Burunsuz, sergiye eserleriyle katkı sağlayan öğrencilerine ve sergiye katkı sağlayan Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kenti geleceğe taşıyacak en önemli unsur olan kültür alanında nitelikli işler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nin yenilerde resmi müze hüviyetine kavuşturulduğunu bildiren Aşgın, gerekli onayların alındığını bundan sonraki süreçte resmi bir sanat müzesi olarak hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kentte kültür hayatına çok önemli katkılar vermenin heyecanını taşıdıklarını anlatan Aşgın, “Her ay ortalama bir sergi açıyoruz. Bu sergimiz bizim 2022 yılında açtığımız 10’uncu sergimiz. Bu sayı bizim sanat konusuna ne kadar ehemmiyet verdiğimizi gösteren önemli bir unsur. Çorum’da yeni sanatçılar, ressamlar çıkarmamız lazım. Biz her zaman sanat ve sanatçılarımızın yanındayız.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserleri inceledi. Sergi, iki hafta süreyle gezilebilecek.

(Nurdan AKBAŞ)

