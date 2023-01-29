Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen önceki gün Çorum’a geldi. Ayhan Bilgen beraberinde Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi hemşehrimiz Hasan Çıplak, İl Başkanı Ömer Bali Okutan, Merkez İlçe Başkanı Kenan Akyıldız ve bazı ilçe başkanlarının katılımı ile basınla biraraya geldi.

Gazeteci kökenli olan ve bir dönem Çorum’da da öğretmenlik yaptığını söyleyen Ayhan Bilgen, önümüzdeki seçimin ülkemiz için önemine değinerek kutuplaşmanın tehlikesine dikkat çekti.

“SEÇİME GİRECEĞİZ”

Bir kafede düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi hemşehrimiz Hasan Çıplak, Ayhan Bilgen’i ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partilerinin daha bir yılını doldurmadığını vurgulayarak Çorum’da da 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle Çorum İl, Merkez İlçe, Osmancık Dodurga, Laçin ve Sungurlu’da teşkilatlarını kurduklarını anlatan Çıplak; “Türkiye genelinde ise 46 ilde ve üçte bir ilçelerinde teşkilatlanmayı sağlayarak seçime katılma kriterlerini yerine getirdi. İnşallah YSK’nın açıklayacağı listede seçime katılacak partiler arasında yer alacağız” dedi.

Daha sonra mikrofonu alan Ayhan Bilgen önümüzdeki dönemin önemini anlattı. Dünyanın hiçbir ülkesinin sadece o ülke sınırları içinde başlayarak biten bir siyasetle yönetilemeyeceğini belirten Bilgen; “Dünya nasıl şekilleniyor, oluşuma gidiyorsa ve nasıl bir yapılanma içinde ise her ülkenin payına düşen riskleri, tehditleri, sorunları, imkanları ve fırsatları vardır” dedi.

BİLGEN: “ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI’NIN EŞİĞİNDEYİZ”

Tüm dünyada pandemi ile birlikte büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, bu krizin aslında yeni teknolojileri ortaya çıkarttığını, emeğin gittikçe değerini kaybettiğini, yazılımın neredeyse bütün meslekleri işlevsizleştireceği yeni bir süreçten geçildiğini anlatan Ayhan Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü: “1800’lerde nasıl Sanayi Devrimi dünyanın kaderini değiştirmiş ise, ulus devletler ortaya çıkmışsa, ülkelerde krallıklar yıkılıp yeni rejimler oluşmuş ise aslında bugün bilişim teknolojisindeki gelişim dünyada esaslı bir değişimi doğurma aşamasındadır. Bu doğal olarak dünyada paylaşım kavgası ve savaşları tetikler. Dünya üçüncü bir dünya savaşının eşiğinde. Bu büyük bir savaş mı olur, bölge savaşı mı olur, lokal mikro çatışma alanları mı oluşur hep birlikte göreceğiz. Ukrayna, Rusya ve Filistin’de savaşlar devam ediyor.

“İÇ ÇEKİŞME TÜRKİYE’YE BÜYÜK BİR KÖTÜLÜKTÜR”

Bu resim Türkiye iç siyasetinde sadece sadece iç kavga, polemikle, o gitsin ben geleyim, sadece bir koltuk yarışına girerek feda edilecek bir dönem değildir. Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı iç siyasi çekişmeleri ile girdik. Parti kavgaları yüzünden imparatorluk heba oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda daha az zarar gördük. Bu savaşa girseydik muhtemelen daha büyük bedeller ödeyecektik. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde, bölgesel savaşların etkilediği ülkemizde iç siyasetin asla kavga, kamplaşma ve kutuplaşma ekseninde seyretmesini doğru bulmuyor ve Türkiye’ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz.

Elbette siyasetçiler kendilerini, programlarını ve partilerini övebilirler ama bunun iç kavga, kamplaşma ve kutuplaşmaya dönüşmemesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken belki de en gergin seçimine gidiyor. Biz birbirimizi boğazlama ve didişme ile tarihi fırsatları kaçırabilir, büyük kan kaybedebileceğimiz, enerjimizi iç çekişmelerle tüketeceğimiz bir süreci yaşayabiliriz. Bu da ülkeye en büyük ihanet olacaktır. O nedenle partimizi kurarken en çok altını çizdiğimiz şey şudur. Türkiye’yi kim yönetirse yönetsin, seçmen hangi yönde irade koyarsa koysun sonuçta bir tane Türkiye var. Çanakkale’den Sarıkamış’a herkesin dedelerinin çok ağır bedeller ödediği bir vatanımız var.

Görüşlerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olabilir. Ama bu coğrafyada birlikte, insanca, eşit, özgürce ve adaletle yaşamayı başarmak zorundayız. Siyaset toplumun önünü açmalıdır. Siyaset topluma çözüm önerisi üretmelidir. Siyaset toplumu birbiri ile çatıştıran bir iş görmeye başlarsa seçimi kim kazanırsa kazansın Türkiye kaybeder. Herkes kaybeder. Hep birlikte kaybettikten sonra hangi partinin kazandığını, ülkeyi kimin yönettiğini, kimin milletvekili olacağının ne önemi olabilir ki? Hep birlikte kazanırsak hepimiz kim yönetiyorsa ona saygı duyarız.

“KUTUPLAŞMA TEHLİKELİ”

Türkiye siyasetinde kutuplaşmayı tehlikeli görüyoruz. Sorunların çözümü ile ilgili herkesin önerisini ortaya koymasını ve centilmence bir seçim yarışı olmasını umut ediyoruz. Sonuçta çok uzun bir süre yok. Demokratik bir olgunlukla seçim sürecinin tamamlanmasını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eski sorunlarımızı geride bırakan, eski kavgaları depreştirmeyen bir seçim olmasını diliyoruz. Toplumlar neye layıksa öyle yönetilir. Biz Türkiye toplumunun daha özgür, demokratik ve barışçı yaşamasını, ekonomide adil paylaşıma layık olduğunu düşünüyoruz. Yerel kaynaklarını doğru kullanırsa Türkiye ayağa kalkabilir. Japonya ve Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olmuştur ama kendine özgü kalkınma hamleleri ile bugün dünya devidir. Kavgayı bitiren, iç çekişmeyi geride bırakan ülkeler ayağa kalkabilir, ekonomisi de düzelir”

Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi’nin yeni bir parti olduğunu ve daha yolun başında olduklarını kaydeden Bilgen’e toplantı sonunda doğum günü sürprizi de yapıldı.

(Volkan SINAYUÇ)