Ankara'da 10 Ekim 2015'te IŞİD'in bombalı saldırısı sonucu gerçekleşen katliamın 7'nci yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Aygün, “Katliama dair tüm karanlık noktalar açığa çıkarılmalı” dedi.

Ankara Katliamı'nda 16’sı Emek Partisi yöneticileri ve üyeleri olmak üzere 103 insanın katledildiğini anımsatan Aygün, şu açıklamayı yaptı:

“Barış mitinginin nedeni; Suriye’de ve Ortadoğu’da devam eden savaşların durdurulması, emperyalist müdahalenin durdurulması ve AKP hükümetinin Türkiye’yi savaş macerasına sürükleyen dış politikalarına karşı ses yükseltmekti. Bombalar tam da bu talepleri boğmak için gönderildi ve patlatıldı."

“DAVUTOĞLU HÂLÂ BİLDİKLERİNİ ANLATMIŞ DEĞİL”

“Bu katliam aynı zamanda 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında oluşturulan gerilim ve kaos siyasetinden beslendi. AKP sözcülerinden yapılan '400 vekil vermezseniz…' ya da 'bombalar patladı, oyumuz yükseldi' mealindeki açıklamalar bunun somut kanıtıdır. Bu açıklamanın sözcülerinden biri de Ahmet Davutoğlu’ydu. Sonrasında bu katliamlar için 'konuşursam milletin içine çıkamazlar' diyen Davutoğlu hâlâ bildiklerini mahkeme ve mağdur aileler huzurunda anlatmış değil.”

“İSTİHBARAT RAPORLARINA RAĞMEN TEDBİR ALINMADI”

“IŞİD’li 36 sanıktan 19’u çeşitli cezalara çarptırılırken 16 firari sanık aradan 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı. Katliam öncesi istihbarat raporlarına rağmen önleyici tedbirler alınmadı. Sorumluluğu olan güvenlik bürokrasisi yargı tarafından adeta koruma altına alındı. Türkiye yakın siyasi tarihinin bu en kanlı katliamında tek bir istifa yaşanmazken sorumluluk taşıyan Hükümet yetkilileri de yargı sürecinden muaf tutuldu. Üstüne üstelik mağdur aileler suçluymuşçasına her türlü eziyet ve hakarete maruz bırakıldılar.”

“HALK BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEYECEK”

“Ankara Gar katliamı insanlığa ve halka karşı işlenmiş en kanlı saldırılardan biridir. Bu nedenle yargılamanın kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir. Katliama yol verenler açığa çıkana, tüm karanlık noktalar aydınlatılana kadar adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Halk bitti demeden bu dava bitmeyecek.

Ankara Gar Katliamının 7’inci yılında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüz, son nefeslerinde dahi ellerindeki bayraklarda yükselen eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi, gerçek laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini daha da ilerilere götürmek olacak. Tek adam yönetiminden ve sermaye egemenliğinden kurtulmak, emperyalist savaş tehdidine ve işbirlikçi politikalara dur demek, ülkemizdeki bütün siyasal cinayetleri aydınlatmak, hakikatle yüzleşmek ve bu çürümüş düzeni değiştirmek için tüm halkımızı birleşmeye çağırıyoruz.(Haber Merkezi)

