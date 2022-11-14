Törene Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz verdikleri gibi 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçeyi doğalgaza kavuşturduklarını belirterek, Ahlatcı Holding’in bu konudaki çabalarını da takdirle ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl da Küre, Çatalzeytin ev Araç’a doğalgaz vereceklerini, böylelikle Kastamonu’nun doğalgaza kavuşmamış ilçesinin kalmayacağını söyledi.

Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde 5 şehir ve 57 yerleşim yerinde doğalgaz vardı. Şimdi 81 il merkezi 669 yerleşim yerinde 58 milyon kişi doğalgazdan yararlanıyor. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman abonelik yaptırarak konfordan yararlanabilecek durumda” dedi.



(İHA ve Haber Merkezi)

