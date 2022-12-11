Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde, doğalgazın büyük bir basınçla havaya karışması ciddi endişelere yolaçtıysa da, Sürmeligaz ekipleri tarafından hemen duruma müdahale edildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken ilk etapta hastaneler, ekmek fırınları ve cezaevine doğalgazın verildiği bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, doğalgazın evlere giriş bağlantılarının hepsinin kontrol edileceğini, ondan sonra doğalgaz verileceğini söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Şu an yedek hattan gaz verilme çalışmaları sürüyor. Elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek.” dedi.



Bugün bilgisine başvurduğumuz Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, dün sabah saat 06.30 itibariyle arızanın tamamen giderildiğini, evlere kontrollü olarak gaz verildiğini ve sonuçta gaz akışının normale döndüğünü belirterek, “Olaydan sonra da, bazı teknik imkânlarımızı kullanarak belirli yerlere gaz vermeyi sürdürdük. Yoğun bir çalışmayla da problemi tamamen ortadan kaldırdık” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

