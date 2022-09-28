Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu.

BKM'den Ağustos ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Geçen yılın ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde ağustosta yüzde 16’lık, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 322 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

BKM’nin verilerine göre, kartlarla ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 272,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 67,2 milyar TL’sinde banka kartları, 6,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre, kredi kartı ile ödemelerde büyüme oranı yüzde 118, banka kartı ile ödemelerde yüzde 155 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 172 olarak gerçekleşti.

(AA)

