Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26 adet greyder, 4 adet kar bıçaklı kamyon, 9 adet lastik tekerlekli kanal kazıyıcı kepçe, 6 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe, 5 adet dozer ve 1 adet kar makinası ile karla mücadele çalışması yaptığını belirterek, “Karla mücadele çalışmaları için ayrıca bir bütçe ayrılmamaktadır. İl Özel İdaresi bütçesine ilave olarak mesai ücreti, karla mücadelede kullanılan iş makineleri için ilave yakıt ve yine kullanılan iş makineleri için ilave yedek parça olarak yansımaktadır” dedi.

Kışın bütçeden en çok sarfiyat yapılan kalemlerin mesai ücreti, akaryakıt ve yedek parça olduğunu kaydeden Yağlı, “İdaremiz tarafından karla mücadele çalışmalarında araç sayımız her ne kadar yeterli olsa da greyderlerden bir kısmının eski olmasından dolayı aksamalar yaşanabilmektedir.

Dışarıdan destek alınan herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Köy yollarının açılması sırasında TCK yollarında da yer yer çalışma yapılmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan personellerden 2’şer kişi kar nöbetçisi olarak bırakılmakta ve karla mücadele hattına gelen ihbarlara yönelik yönlendirme yapılmaktadır. Hasta, öğrenci, yollarda kalmış olan vatandaşlar ve cenazelere öncelik verilmektedir. İl AFAD Müdürlüğü’nde Özel İdare, AFAO, 112, Belediye, Jandarma ve diğer görevli birimlerle irtibatlı olarak gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

