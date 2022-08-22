Sınav yerine hizmette 10 yılını dolduran öğretmenlerin uzman öğretmen, 20 yılını dolduranların başöğretmen olacağı bir sistemin daha yerinde olacağını kaydeden Ölçer, “Gelişimin bir süreç olduğunun farkındalığıyla, hizmet içi eğitimlerle yapılacak çalışmaların öğretmenlerin yetiştirilmesi için faydalı ve yeterli olacağına inanıyoruz. Sürecin ölçütünün, tek başına sınavdan 70 puan almak olmaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Ölçer, Eğitim Gücü-Sen arafından Cumhurbaşkanı’na gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildiğini açıkladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız; Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak sürecinden bugüne dek öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasında öğretmenlerin mesleki deneyiminin temel alınması gerektiği düşüncemizi zaman zaman farklı platformlarda ifade ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımız; 12.05.2021 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ ile ilgili öğretmenlerimiz için bir takım mağduriyetlerin oluşacağı endişesini taşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesine göre: ‘Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.’

Eğitim fakültesinden mezun olan her öğretmen, tarih, fizik, matematik, felsefe vb. branşlarda uzmanlaşarak mezun olur. Aslında her öğretmen mezun olduğunda uzman olarak mezun olur. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, öğretmenlerin uzmanlığını tescil için ayrı bir sınava gerek olmadığına inanıyoruz. Ayrıca hiç bir sınavın öğretmene tecrübe kadar uzmanlık veremeyeceğine, öğretmeni uzmanlaştıran en önemli olgunun tecrübe olduğuna inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız; bir endişemiz var. O da sınav sonucuna göre uzman olan ve uzman olamayan öğretmenler arasında çalışma motivasyonunun bozulmasıdır. Kariyer sınavından 1 puan farkla uzman olamayan bir öğretmenin, sınav baraj puanını aşarak uzman olacak öğretmenle arasında oluşacak kariyer ve maaş farkı gibi durumların birtakım olumsuzluklar oluşturmasından endişe etmekteyiz. Yazılı sınav şartının öngörülmesi ile kişiler bakımından birtakım hak mahrumiyetlerinin oluşması ve mesleğin niteliğinin geliştirilmesi yönündeki amacın “kamu yararı” ayağından uzaklaşma ihtimaline karşı bir takım kaygılar taşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız; kariyer basamaklarında ‘sınav iptal’ diyerek şu şekilde yapılacak bir düzenlemenin tüm öğretmenlere müjde niteliğinde olacağına inanıyoruz.

Kariyer Basamakları; 1 yıla kadar: Aday Öğretmen, 1-10 yıl arası: Öğretmen, 10-20 yıl arası: Uzman öğretmen, 20 yıl ve üzeri: Başöğretmen.

Sayın Cumhurbaşkanımız; hizmette 10 yılını dolduran öğretmenlerin uzman öğretmen, 20 yılını dolduranların başöğretmen olacağı bir sistemin daha yerinde olacağına inanıyoruz. Gelişimin bir süreç olduğunun farkındalığıyla, hizmet içi eğitimlerle yapılacak çalışmaların öğretmenlerin yetiştirilmesi için faydalı ve yeterli olacağına inanıyoruz. Sürecin ölçütünün, tek başına sınavdan 70 puan almak olmaması gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitim camiası olarak, yüksek makamlarınızın takdirleriyle, kariyer basamakları sınavının iptaline yönelik müjdeli haberler beklentisi içerisindeyiz.” (Haber Merkezi)

