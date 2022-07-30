Çorum’un Kargı İlçesi de doğalgaza kavuşturulacak. Yıllardır doğalgaz özlemi çeken ilçede doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kargı yıllardır özlemini çektiği doğalgaza artık kavuşuyor. İlçeye yapılacak olan doğalgaz dağıtımı için malzemeler geçtiğimiz ay ilçeye ulaştırılmıştı. Geçtiğimiz Salı günü ise çalışmalara başlanarak ilk kazma vuruldu.

Çalışmaları yapacak olan firma ilk etapta doğalgaz deposundan ilçe merkezine kadar gelecek olan ana hat borularının sevkini gerçekleştirmişti. Malzemelerin gelmesiyle birlikte taşeron firma mahallelerde kazı işlemine başladı. Taşıma sistemiyle kurulacak olan sistemin deposunun ise mezarlık ile Karakise Köyü arasındaki boş alana kurulması düşünülüyor. Ekipleri kazıya da bu alandan başladı. Taşıma sisteminde doğalgaz, gaz halinde taşınamadığından ilk olarak sıvı hale dönüştürülecek, ardından tesisi geldiğinde tekrar gaz haline dönüştürülüp depolanacak. Tüm bu işlemler Kargı’daki kurulacak olan tesiste yapılacak.

Firmanın yakında belediyenin alt katında abonelik ve bilgilendirme amacıyla ofisi açacağı ve abonelik işlemleri almaya başlayacağı öğrenildi. Doğalgazın hangi mahallelerden geçeceğiyle ilgili ise herhangi bir kroki veya plan yayınlanmış değil. Bu konuyla ilgili fizibilite çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Haber Merkezi)