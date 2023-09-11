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Geçtiğimiz sezon, 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyon olarak 1.Amatör Küme’ye yükselen Kargıserispor, iç transferde şampiyon kadroyu korurken, yaptığı takviyelerle de gücüne güç katan sarı-siyahlı takım, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Kargı temsilcisi, yıllar sonra mücadele edeceği 1.Amatör Küme’de yeni sezon öncesi ilk antrenmanı kendi sahasında yaptı. Antrenör Uğur Asiltürk nezaretinde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanına oyuncu bazında katılımın biraz düşük olduğu ancak hafta içerisinde tam kadroya ulaşılmasının beklendiği belirtildi.