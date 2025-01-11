Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kargı İlçe Başkanı Avukat Gülhan Demiral, İlçe Mal Müdürlüğü’nün kapatılması işleminin durdurulduğu müjdesini verdi.

Parti binasında yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Demiral, ülke genelinde Mal Müdürlüklerinin kapatılması işleminin durdurulduğunu söyledi. Halka hizmetten başka hiçbir şey düşünmediklerinin altını çizen İlçe Başkanı Demiral, konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kargı Mal Müdürlüğü’nün kapanmaması için her türlü gayreti göstereceğimizi söylemiştim. Tüm çabalarımızın sonunda Kargı Mal Müdürlüğümüzün kapatılma işlemi durduruldu. Paylaştığımız video sonucunda bu başka ilçelere de ilham oldu ve şunda tüm Türkiye genelinde Mal Müdürlüklerinin kapatılması işlemi durduruldu.

Gerçekten hepimiz çok mutluyuz. Bu sevincimize bir tek şey gölge düşürdü. Bizim bu konuyu bildiğimiz ama açıklamadığımız bu olayı önce böyle açıklayıp sonra bunu hallederek siyasi güçten rant elde edeceğimiz gibi çok üzücü söylentiler duyduk. Bunlara sadece gülüyorum. O insanlara muhatap dahi olup cevap vermek istemiyorum. Samimiyetimizin halkımız tarafından sorgulanmadığına eminim. Biz halkına hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen bir ekibiz. Hepimize bu haber ve yaşadığımız sıkıntı sonunda yaşadığımız mutluluk hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra da ilçemizi küçültmek değil büyütmek için elimizden geleni yapacağız. Halkımızın desteği ile yolumuza devam edeceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ