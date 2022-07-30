Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve beraberindekiler Kargı'da incelemelerde bulundular.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AFAD Müdür Vekili Nihat Köse, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakcı, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Devrez, kamuya ait bir binada incelemeler yapılmasının ardından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kargı Yerleşkesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Kargı'da kamuya ait olan ve atıl vaziyetteki Orta Mahalle Sakız Sokak No:7 adresinde bulunan binada incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, kurumların istekleri üzerine bu binanın 3 kurum tarafından da kullanılabileceğini ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin barınması başta olmak üzere Kargı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri için Kargı bezi dokuma atölyesi ve İlçe Müftülüğü'nün 6-8 yaş Kuran Kursu için talep ettikleri binada incelemeler gerçekleştiren Vali Çiftçi, binanın büyük olduğunu ve bu kurumların binayı birlikte kullanabileceklerini bununla ilgili çalışmanın daha sonra yapılacağının altını çizdi.

Ziyaretin ardından Vali Çiftçi, Milletvekili Kaya ve beraberindekiler Kargı Alioğlu Köyü afet alananda, Sinanözü Köyü yangın alanında yaptıkları incelemelerin ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Vali Çiftçi ve Milletvekili Kaya ile beraberindeki heyet ayrıca Tepearkası Köyü’nü de ziyaret ederek vatandaşla buluştu.

(Volkan SINAYUÇ)