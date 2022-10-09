Kaza önceki gün Karaboya Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargı istikametinden Maksutlu Köyü istikametine gitmekte olan 06 TDG 22 plakalı otomobil yine aynı istikamete seyir halinde olan ve yoldan dönüş yapmakta olan 19 ACA 626 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 06 TDG 22 plakalı aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine kaza kırım ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.



(Haber Merkezi)

