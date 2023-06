Ülkemizde yaşanan kuraklıktan Devrez Çayı da nasibini aldı. Tamamen kuruyan çay, bölgede çeltik üretimi yapan çiftçileri zor durumda bıraktı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Devrez Çayından yararlanan üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tahtasız, bu sene aynı sorunların devam etmesi üzerine bölgeyi tekrar ziyaret ederek hem sorunları yerinde tespit etti, hem de bir kez daha yetkililere seslendi.

Kargı İlçesi’nin Yeşilköy bölgesinde Devrez Çayı’nın kurumasıyla, söz verilen Kızlaryolu Barajının da yapılmaması sonucu burada geçen yıl 1500 dönüm arazinin susuz kaldığını, şu anda ise günlerdir kanala su verilmemesinden dolayı çeltik tarlalarının kurumak üzere olduğunu belirten Tahtasız, üreticilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

“ÇELTİK TARLALARINI KURTARIN”

Tahtasız, “Yetkililere tekrar sesleniyoruz: 450 milyon lira bedelle ihale edilen Kızlaryolu Barajı zamanında verilen sözler yerine getirilip bitirilmiş olsaydı çeltik üreticisi mağdur olmazdı. 1500 dönüm geçen yıl, 1500 dönüm de bu yıl çeltik arazisi susuz bırakıldı. Ekilmiş çeltik tarlaları kurumak üzere. Eğer birkaç gün içerisinde kanala su verilmezse çiftçinin bütün emeği boşa gidecek.

Ekilmedik arazi bırakmayın diye çiftçiye seslenen AKP’li yöneticiler çiftçinin durumunu görsün.

Bir yandan kuraklık, bir yandan dolu çiftçinin belini bükmüş durumda. Lütfen Kızlaryolu Barajı’nı bir an önce hayata geçirin, verimli arazileri tekrar su ile buluşturun” diye konuştu.

DEVREZ ÇAYI TAMAMEN KURUDU

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Kızılırmak’ın en önemli kolu olan Devrez Çayı, 211 km. uzunluğunda, yıl içi ortalama debisi saniyede 8.9 metreküp olan, 3.350 km2 havzaya sahip büyük bir akarsu. Çankırı’nın Orta İlçesi yakınlarında doğup, bir kısım Kastamonu topraklarını da geçtikten sonra Çorum’un Kargı İlçesinde Kızılırmak’a karışıyor.

Yıllardır arazileri bereketlendiren ve çeltik üreticilerinin üretimine önemli katkılar sağlayan Devrez Çayı, son günlerde tamamen kurudu.

3 BİN DÖNÜM ARAZİDE ÇELTİK ÜRETİMİ YAPILAMAYACAK

Kargı İlçesi’nde Devrez Çayından sulanan 3.000 dönümlük çeltik arazisi mevcut. Çeltiğin hasat dönemi yaklaşmışken çayın kuruması, çiftçileri kara kara düşündürürken, bazı çiftçiler ise çeltikten vazgeçip alternatif ürünlere yöneldi.

KIZLARYOLU BARAJI RAFA MI KALDIRILDI?

Verilen bilgiye göre; 2012 yılında Devrez Çayı üzerine Kızlaryolu Barajı yapılması planlandı. ÇED raporları ve bilgilendirme toplantılarının ardından yapılan proje, rafa kaldırıldı. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Devrez Çayı üzerinde Çankırı, Kastamonu ve Çorum’un Kargı ilçesinde 5 cazibe, 4 adet pompaj ile toplamda 15 bin 860 hektar alanın sulanmasını planladı. 19 Mayıs 2017 tarihinde AK Partili Milletvekilleri, Kızlaryolu barajının 31 Mayıs 2017 tarihinde ihalesinin yapılacağını müjdeledi fakat henüz bir çalışma yapılmadı.

Kızılırmak’ta devletin yaptırdığı 2 adet pompa var. Her bir pompa 1500 dönüm arazinin sulanması için kullanılıyor. Köylüler bu pompalar aracılığıyla sulama yapıyor. Çeltik üretim döneminde mevcut pompa yetersiz kalıyor. Bu durumda çiftçiler pompadan yararlanamıyorlar. Çeltik ekimi yapan Yeşilköy, Dereköy ve Çakırlarlı üreticiler, ek pompa yapılmasını ve mağduriyetin giderilmesini istiyor.

2020 yılında yapılan başvuruya rağmen 2. pompa devreye sokulmadığı için çiftçi perişan durumda. Çiftçiler, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çeltik üretiminin Çorum için son derece önemli olduğunu, çiftçinin su sorununun bir an önce çözülmesini isteyerek, “eğer problemin çözülmesi gecikirse önümüzdeki yıllarda da çeltik üretimi tehlikeye girer, çiftçimizin mağduriyeti daha da artar. Hiç olmazsa önümüzdeki yıl aynı sorunların yaşanmaması için mağduriyeti giderici önlemler en kısa süre içinde alınmalıdır” dedi.

Tahtasız, üreticilerin Özel İdareden talep ettikleri borunun da 2 yıldır karşılanmadığına dikkati çekti.

Tahtasız, sorunları ve talepleri başta Valilik, DSİ olmak üzere ilgili kurumlara ileteceklerini ve çözümün takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyareti sırasında; Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti.