Kargı Belediyesi tarafından Asırlık Kargı Panayırı etkinlikleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakaları Kargı Çayır Mevkii'nde gerçekleşti. Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz ve Mustafa Doğan Özkaya olmak üzere 22 ünlü başpehlivanın katıldığı müsabakaları, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdul Kadir Aksu, eski Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler, 22. Dönem Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, 22. Dönem Van Milletvekili Hacı Biner, 22. Dönem Ardahan Milletvekili Kenan Altun, 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, 26. Dönem Amasya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Haluk İpek, 22. Dönem Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal, Elazığ Milletvekili Hasan Belhan, 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün, 22. Dönem Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız, Çorum ÇESOP Başkanı Recep Gür, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, İlçe Belediye Başkanları, İdare Amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda güreşseverler izledi.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakaların baş kategorisinde finale Antalya Büyükşehir Belediyespor'un Çorumlu güreşçisi Mustafa Doğan Özkaya ile Survivor programı ile ünlenen İsmail Balaban kaldı. Çekişmeli geçen final müsabakasını Mustafa Doğan Özkaya kazanarak Kargı Panayırı'nın yeni başpehlivanı oldu. İsmail Balaban'ın ikinci olduğu panayırda Turan Balaban ve Özkan Yılmaz ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende, baş ve diğer kategorilerde dereceye giren güreşçilere ödülleri verilirken, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen ve hizmet veren kişi ve kişilere de Kargı Belediyesi tarafından plaket verildi.

(Rıfat KARA)

