Kargı Belediyesince organize edilen panayır kapsamında güreşçiler, 30 Ekim'de Çayır Mevkisi'nde er meydanına çıkacak.

Belediye ekipleri, müsabakaların yapılacağı alanı pehlivanlar için hazır hale getirdi.

Güreş organizatörü Kazım Karabıyık, AA muhabirine, pazar günü gerçekleşecek organizasyonla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Organizasyon kapsamında Türkiye'nin ünlü güreşçilerinin Kargı'da buluşacağını dile getiren Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kargı Panayırı altın kemerli yağlı pehlivan güreşleri, 30 Ekim Pazar günü Kargı er meydanında yapılacaktır. Güreşlere Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanları da dahil olmak üzere 30'u başpehlivan, toplam 700 civarında pehlivanla anlaşma/davet yapılmış olup listemiz tamamlanmıştır. Ordu'dan Recep Kara, Nadir Takı, Samsun'dan Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Şaban Yılmaz, Özkan Yılmaz, Ankara'dan Salih Erinç, Kocaeli'den Mustafa Başdemir, Kaan Kaya, Tokat'tan İsmail Koç, Erzurum'dan Hamza Köseoğlu, Çorum'dan Ünal Karaman, Ahmet Selbes, Sinop'tan Mustafa Taş, Antalya'dan Osman Aynur, Mustafa Doğan Özkaya, Süleyman Başar, İsmail Balaban, Turan Balaban, İstanbul'dan Fatih Koyuncu, Mecit Yıldırım gibi güreşin efsane isimleri Kargı'da olacak."

Her türlü hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Karabıyık, "Her türlü olumsuz hava şartlarına rağmen güreşlerimiz iptal edilmeyecektir. Türkiye'de ilk ve tek olan kapalı meydan ve tribünlerle dizayn edilen Kargı er meydanına güreşçi ve güreşseverlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.