Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kargı Belediyesi iki taksi plakasının 22 Kasım 2022 günü ihale ile satılacağını açıkladı.

Buna göre ihaleyle ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi. “Belediyemize tahsis edilen 2 adet Ticari Taksi plakasının verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45-46 ve 47 maddeleri gereğince ihale şartnameleri dahilinde açık teklif usulü artırma ihalesi ile yapılacaktır. İhale 22.11.2022 Salı günü saat 11.00 de Belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

Ticari plakaların muhammen bedelleri 175.000,00 TL olup ihaleye girebilmek için % 3 geçici teminat olan 5.250,00 TL’nin yatırılması şart olup bu meblağ ihaleyi müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir.

Teminat ve aşağıda istenen belgeleri 22.11.2022 tarihi saat 10.00 kadar belediyemize vermeleri şart olup;

İstenen belgeler a) Dilekçe b) Tebligat için Adres c) Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C Kimlik Nolu) d) Son 1 yılda Kargı ilçe sınırları içinde ikamet ettiğine dair belge (Tarihceli Yerleşim Yeri Belgesi. e- devlet üzerinden alınabilmektedir) e) Vergi Dairesi ticari taksi mükellefiyet kaydının bulunmadığına dair yazı f) Ticari Taksi yönetmeliğine uygun olmak ve (TCK nın 103-104-109-188-190-191-227 maddeleri ve 5326 sayılı kanunun 35.maddesinden hüküm giymemiş olmak) g) İhaleye katılacak kişinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge h) İstekliler adına vekaleten katılıyorsa istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi Bu hususta tanzim edilen Şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir”

