Gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Dr. Ali Şimşek, kalp-damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için Çorumlulara hekime ulaşım kolaylığı sağladığını belirterek, muayenehanesinde gelişmiş cihazlarla tetkiklerin yapıldığını bildirdi.

Emekli öğretmen Paşa Şimşek’in oğlu olan Dr. Ali Şimşek, 1972 Çorum doğumlu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, ihtisasını Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Sivas Numune Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra özel hastanelerde kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı.



(Aliye ÖNCEL)

