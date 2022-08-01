Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Ankara’da cemevlerine yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, “Hiç kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz” dedi.

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Ağustos ayı birinci oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Türksal, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Hitit Barajı’nın durumunu gündeme getiren ve DSİ Bölge Müdürü’nden de konunun takip edilmesini isteyen Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Türksal, Muharrem ayına girildiğini de belirterek, “Muharrem ayı dinimiz için önemli bir ay. Bu vesileyle de cemevlerine yönelik saldırıları da kınıyorum. Kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz” dedi. (Yeriş KUŞCU)