Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 30 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Ali Cemevi, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri, Fatma Ana Cemevi, Mamak Divriği Gökçebel Köyü Derneği, Türkmen Alevi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik yapılan çirkin saldırıları kınadı.

Saldırıların eş zamanlı olarak Muharrem ayının birinci günü yapılmasına dikkat çeken Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin, olayların biran önce aydınlatılmasını, birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ortamına zarar verici unsurlara asla müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi olarak saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade eden Muhammet Taha Derin, provokatörlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının daha ilk gününde yas-ı matem orucunun açılmasından önce yapılan bu çirkin saldırıyı faillerini ve destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Ulusal birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozmaya, ötekileştirmeye, ayrımcılığa, hakarete ve adaletsizlik yaratmaya yönelik her türlü hareketin karşısında milletçe birlik olmalı, kardeşçe ve eşitlik içinde ibadetlerimizi yapacak ortamları hazırlamalıyız” dedi.

Dili, dini ve ırkı ne olursa olun bu ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamız gerektiğini kaydeden Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Derin sözlerini şöyle sürdürdü. “Yetki sahibi makamları ve yargıyı, alınması gereken tedbirleri hızlandırmaları kapsamında acilen göreve davet ediyoruz. Bir daha böyle çirkin olayların yaşanmaması, faili meçhul hiç bir olayın kalmaması ve suçluların cezalandırılması istiyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)