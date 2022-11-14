Büyük Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” diyor. Bu tanımda da ifadesini bulduğu üzere, biz, Türkü, Kürdü, Çerkezi…Sünnisi, Alevisi… ile “etle tırnak gibi” kocaman bir milletiz.

Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmak üzere, hainane tertipler, provokasyonlar tarih boyunca eksik olmadığı gibi, şu günlerde yeniden sahneye konulmaya çalışılıyor. İstiklal Caddesi katliamı bunun bir örneğidir.

Ama, asla güçleri yetmeyecek! Kardeşliğimizi bozamayacaklar! Mutlak, ama mutlak, akıttıkları kanda boğulacaklar! Terörün her türlüsüne bir kez daha lanet olsun!

