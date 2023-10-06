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Olay Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Okan Ö.(39) ile kardeşi Serkan Ö.(38) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Ö., abeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Sekan Ö. ise hastane polisi ve jandarası tarafında yakalanarak Polis Merkezine götürüldü.